Правительство Казахстана наметило задачи по решению экологических проблем

Под председательством главы правительства Казахстана Аскара Мамина 24 ноября состоялось правительственное совещание. В ходе него, были рассмотрены меры по реализации дорожных карт системного решения экологических проблем республики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В рамках онлайн-форума было озвучено, что до конца года в Казахстане будет принят новый экологический кодекс. В законодательном своде, красной нитью утверждается принцип «загрязнитель платит — исправляет». В русле нового документа, будут отрегулированы способы внедрения современных экологически безвредных технологий в отечественные производства.

Также в эфире заседания, было отмечено, что внедрение передовых технологий и следование предписаниям нового кодекса к 2024 году, значительно минимизирует индекс загрязнения атмосферы и улучшит общую экологическую ситуацию в стране. Чиновники отметили, что к 2025 году будет высажено свыше 2 миллиардов саженцев, что позволит увеличить площадь лесов на 500 тысяч га.