Белорусский лидер сделал ряд политических заявлений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября во время приёма верительных грамот у иностранных дипломатов сделал некоторые заявления в отношении внешней политики других стран. Он ещё раз напомнил, что Беларусь в связях с партнёрами всегда остаётся открытой, порядочной и равноправной. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Встреча с новыми послами состоялась во Дворце Независимости. Верительные документы белорусскому лидеру вручили представители КНР, Пакистана, Израиля, Бангладеш, Камбоджи, Намибии и Мальты.

Выступая перед участниками церемонии, президент отметил, что на фоне сложнейших современных вызовов Беларусь всячески заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими государствами, включая и западные страны. При этом, обязательно должно быть исключено любое политическое и экономическое принуждение. Давление на страну, а тем более в виде каких-то санкций чревато тем, что последуют аналогичные ответы, и они будут намного болезненней, прежде всего для Европы, заявил президент, и призвал не идти этой дорогой.

Высказался Лукашенко и о практике взаимопомощи, демонстрируемой западными государствами. Он сообщил, что согласно декларации, «Запад» выделил Беларуси 24 миллиона евро, но не на борьбу с коронавирусом, а на развитие «гражданского общества», которое протестует.