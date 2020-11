Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение | МИД Армении

▪️ Беспристрастная оценка французских законодателей и их осуждение преступной агрессии против народа Арцаха и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта открывают путь к долговременному миру в регионе.

The resolution adopted by the French Senate is a crucial step towards the recognition of the right to self-determination exercised by the people of Artsakh and the fair settlement of the Nagorno-Karabakh issue. With this decision the French people and the Senate representing them once again demonstrated their unwavering commitment to the universal civilizational values of human rights.



While reaffirming the need of resuming the negotiations within the framework of the OSCE Minsk Group Co-Chairs, this decision outlines ways to eliminate the grave consequences of Azerbaijan’s aggression against the people of Artsakh with the support of Turkey and foreign mercenaries. We consider specifically important that the violations of international law and the norms of human rights as well as Turkey’s expansionist policy have been clearly acknowledged in the decision.



The French legislators’ impartial assessment and condemnation of the criminal aggression against the people of Artsakh and the Nagorno-Karabakh peace process contributes to the establishment of a durable peace in the region.



La résolution adoptée par le Sénat de la France est un pas d’une importance cruciale vers la reconnaissance du droit à l'autodétermination exercé par le peuple de l'Artsakh et la solution équitable de la question d'Artsakh. Par cette décision, le peuple français, représenté par le Sénat, réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs civilisationnelles universelles des droits de l'homme.

Tout en réaffirmant la nécessité de reprendre les négociations dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, la décision esquisse des voies pour l’élimination des conséquences lourdes de l’agression déclenchée par l'Azerbaïdjan contre le peuple de l’Artsakh, avec le soutien de la Turquie et des mercenaires. Nous considérons qu'il est particulièrement important que la décision établisse un bilan clair des violations du droit international et des normes des droits de l'homme par les forces armées azerbaïdjanaises, ainsi que de la politique expansionniste de la Turquie.

▪️ Принятая Сенатом Франции резолюция является важнейшим шагом на пути к признанию права народа Арцаха на самоопределение и к справедливому решению арцахского вопроса. Этим решением народ Франции и представляющий его Сенат Франции вновь подтверждают свою непоколебимую приверженность всеобщим цивилизационным ценностям прав человека.▪️ Решение, подтверждая необходимость возобновления переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, намечает пути для устранения тяжелых последствий агрессии Азербайджана против народа Арцаха при содействии Турции и наемников. Мы считаем особенно важным, чтобы в решении были четко зафиксированы нарушения норм международного права и прав человека со стороны вооруженных сил Азербайджана, а также экспансионистская политика Турции.L'évaluation impartiale et la condamnation de l'agression criminelle, commise contre le peuple de l'Artsakh et le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh, par les législateurs français ouvrent la voie à une paix durable dans la région.