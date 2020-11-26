Выражаем надежду, что резолюция Сената Франции вдохновит на признание независимости Арцаха также в других странах мира. | Президент Арцаха

Процесс международного признания Республики Арцах
отвечает интересам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Араик Арутюнян
Приветствуем принятую сегодня, 25 ноября, Верхней палатой Парламента Франции – Сенатом резолюцию о необходимости признания Республики Арцах
.
Выражаем глубокую признательность сенаторам, всем лицам и организациям, благодаря усилиям которых стало возможным принятие этого исторического решения.
Примечательно, что в числе других важных пунктов в принятой резолюции Сенат осуждает развязанную 27 сентября против Арцаха азербайджано-турецкую военную агрессию с участием наемников-террористов и призывает власти Франции принять все возможные меры для обеспечения восстановления установленных в 1994 году границ, которые, по сути, были закреплены в бессрочном трехстороннем соглашении о прекращении огня, подписанном Республикой Арцах
, Арменией и Азербайджаном.
Отмечаем важность смелой позиции Сената Франции, призвавшего правительство «признать Нагорно-Карабахскую Республику и сделать это признание предметом переговоров по установлению долгосрочного мира». Выражаем надежду, что данное решение Сената вдохновит на принятие резолюций подобного содержания и аналогичной силы, в первую очередь, в Национальном Собрании Франции, а также в других странах мира.
Вновь заявляем, что после агрессии против Республики Арцах
, военной оккупации значительной части ее территории и публичного отказа Азербайджана от обсуждения вопроса ее статуса снимаются любые препятствия для признания другими государствами независимости Республики Арцах
, что во многом было обусловлено опасениями помешать процессу мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.
Убеждены, что процесс международного признания Республики Арцах
также отвечает интересам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе среднесрочным и долгосрочным интересам Российской Федерации.
Международное признание независимости Республики Арцах
исходит из принципов справедливости и равноправия народов и внесет важный вклад в дело обеспечения большей безопасности, стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе.
Президент Арцаха Араик Арутюнян