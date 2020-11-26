 Франция требует немедленной передачи Шуши и Гадрута окупированных Азербайджаном и востановление суверенных границ Республики Арцах

Франция требует немедленной передачи Шуши и Гадрута окупированных Азербайджаном и восстановление суверенных границ Республики Арцах . Об этом говорится в резолюции Сената Франции от 25 ноября. Напомним что Сенат Франции признал независимость Республики Арцах в границах согласно Конституции Республики Арцах

Помимо этого Сенат Франции призывает провести международное расследование «военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, в частности против гражданского населения и с применением оружия, запрещенного международным правом».

Сенат Франции также рекомендовал правительству Франции «выявить все дипломатические последствия той роли, которую сыграли турецкие власти, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее жесткие и адекватные ответы»



Отметим также что резолюция с рекомендацией о введении жестких санкций против Турции принята в Европарламенте. За резолюцию проголосовал 631 депутат, против выступили три. Согласно сообщению, отношения между Евросоюзом и Турцией достигли «исторического минимума» из-за действий Анкары в Средиземном море, Ливии, Сирии, а также прямой поддержки Азербайджана в карабахском конфликте. Депутаты Европарламента призывают Европейский совет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жёсткие санкции.

Необходимо руководству Азербайджана понять, что пока ВС Азербайджана не уберутся из Шуши и Гадрута, а также других населенных пунктов которые они оккупировали, мира в Азербайджане не будет. Азербайджанцы должны убраться с армянской земли. Этим варварам и скоту нет места на святой земле Арцаха.

