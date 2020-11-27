Премьер-министр Армении Никол Пашинян
обратился к народу...
????Некоторые группы в Армении устроили "пир" на фоне вымышленных сообщений об уступке Азербайджану части территории Армении.
????Оппозиция хочет создать хаос в стране, и через войну внутри Армении и прийти к власти.
????Оппозиция пытается создать видимость отсутствия власти в Армении.
????Правительство давало всю информацию о ходе войны корректно, а истории об успехах были необходимы, ведь многие солдаты - настоящие герои.
????Пашинян напомнил, что бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян замешан в махинациях (уголовное дело на израсходование 42 миллионов из бюджета минобороны). Спецслужбы займутся его заявлениями во время нашумевшей пресс-конференции.
????Визит Анны Акопян должен был поддержать и поднять дух военных, которые все время слышали новости о побеге мирных жителей из городов.
????Граница между Арменией и Азербайджаном пройдет по линии, существовавшей во время вхождения двух стран в СССР.
????Пашинян в очередной раз отметил, что в ситуации, когда было подписано трехстороннее заявление, другого пути просто не было.
????Граница определяется не на глаз, а GPS-координатами - рудник Сотк частично находится на территории Советской Армении, частично на территории Советского Азербайджана.
????Делимитация - сложный процесс и должна происходить с участием азербайджанской стороны.
????Власти предпринимают все возможные усилия для защиты интересов Армении и Арцаха в сложной ситуации.
Родители волновались по поводу местонахождения военнослужащих. Премьер-министр пообещал в ближайшее время дать ответы на волнующие вопросы.