Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу...

Премьер-министр Армении



????Некоторые группы в Армении устроили "пир" на фоне вымышленных сообщений об уступке Азербайджану части территории Армении.

????Оппозиция хочет создать хаос в стране, и через войну внутри Армении и прийти к власти.

????Оппозиция пытается создать видимость отсутствия власти в Армении.

????Правительство давало всю информацию о ходе войны корректно, а истории об успехах были необходимы, ведь многие солдаты - настоящие герои.

????Пашинян напомнил, что бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян замешан в махинациях (уголовное дело на израсходование 42 миллионов из бюджета минобороны). Спецслужбы займутся его заявлениями во время нашумевшей пресс-конференции.

????Визит Анны Акопян должен был поддержать и поднять дух военных, которые все время слышали новости о побеге мирных жителей из городов.

????Граница между Арменией и Азербайджаном пройдет по линии, существовавшей во время вхождения двух стран в СССР.

????Пашинян в очередной раз отметил, что в ситуации, когда было подписано трехстороннее заявление, другого пути просто не было.

????Граница определяется не на глаз, а GPS-координатами - рудник Сотк частично находится на территории Советской Армении, частично на территории Советского Азербайджана.

????Делимитация - сложный процесс и должна происходить с участием азербайджанской стороны.

????Власти предпринимают все возможные усилия для защиты интересов Армении и Арцаха в сложной ситуации. Никол Пашинян обратился к народу...????Некоторые группы в Армении устроили "пир" на фоне вымышленных сообщений об уступке Азербайджану части территории Армении.????????????Правительство давало всю информацию о ходе войны корректно, а истории об успехах были необходимы, ведь многие солдаты - настоящие герои.????Пашинян напомнил, что бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян замешан в махинациях (уголовное дело на израсходование 42 миллионов из бюджета минобороны). Спецслужбы займутся его заявлениями во время нашумевшей пресс-конференции.????Визит Анны Акопян должен был поддержать и поднять дух военных, которые все время слышали новости о побеге мирных жителей из городов.????Граница между Арменией и Азербайджаном пройдет по линии, существовавшей во время вхождения двух стран в СССР.????Пашинян в очередной раз отметил, что в ситуации, когда было подписано трехстороннее заявление, другого пути просто не было.????Граница определяется не на глаз, а GPS-координатами - рудник Сотк частично находится на территории Советской Армении, частично на территории Советского Азербайджана.????Делимитация - сложный процесс и должна происходить с участием азербайджанской стороны.????Власти предпринимают все возможные усилия для защиты интересов Армении и Арцаха в сложной ситуации.

Пашинян сегодня также встретился с членами семей призывников

Родители волновались по поводу местонахождения военнослужащих. Премьер-министр пообещал в ближайшее время дать ответы на волнующие вопросы.