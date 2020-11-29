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Алексей Ковалёв: «Работая на пределе сил, сможем побороться за выход в плей-офф»

  • 29.11.2020, 21:04,
  • Спорт
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Главные тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв и ХК «Авангард» Боб Хартли пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором китайский клуб потерпел минимальное поражение со счётом 1:2.





Алексей Ковалёв, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, КНР):





— Хорошая игра. Нас подвела реализация моментов. Команда выполнила тренерскую установку, и претензий у меня к хоккеистам сегодня нет. Все смотрелись хорошо. Хоть план на игру мы и выполнили, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять очки.

Смотримся в последних играх неплохо, но надо начинать выигрывать. Игроки выжимают из себя всё, что есть. Но результат пока остаётся неудовлетворительным.

Команда создаёт достаточно моментов. Но очень много брака в передачах. Соперник успевает нас накрывать. Необходимо улучшать качество паса.

То, что против нас сегодня играл бывший вратарь Шимон Грубец,  не имело никакого значения. Этот игрок теперь представляет другую команду, и никаких эмоций его появление на льду в составе соперника у нас не вызвало.

Травма Сэма Лофквиста, увезённого в больницу с площадки в прошлой игре, оказалась не столь серьёзной. Игрок уже находится в расположении команды, но о сроках его возвращения на лёд пока говорить рано.

Думаю, что, если мы и дальше будем работать на пределе сил и выкладываться в каждом матче, то сможем побороться за выход в плей-офф.





Алексей Ковалёв: "Работая на пределе сил, сможем побороться за выход в плей-офф"
Фото: Олег Бухарев




Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард» (Омск):





— Хорошее начало. Неплохо контролировали шайбу. Повели в счёте. Второй период провели хуже, отдали инициативу сопернику, и тот сократил разрыв в счёте. Но в конце встречи уверенно сыграли в обороне и смогли удержать победный счёт. В этой игре с нашей стороны было много ошибок и неоправданных потерь шайбы. Всё это помогло «Куньлуню» до конца оставаться в игре и надеяться на положительный для себя исход матча.

Благодарен нашим видео-тренерам, которые смогли увидеть положение вне игры у соперника, когда тот забросил в наши ворота вторую шайбу. Это облегчило нам жизнь в концовке встречи.

Шимон Грубец сегодня играл против своей бывшей команды. Обычно такие встречи всегда проходят эмоционально для спортсменов, играющих против недавних партнёров. Они выкладываются на 100%, и проблем с мотивацией нет. У меня не было сомнений в хорошей игре нашего вратаря этим вечером, и голкипер подтвердил мою уверенность своими действиями на льду.

Хоть мы и победили в пяти последних матчах, и команда показывает хороший хоккей, всегда есть над чем работать. Мы много внимания на тренировках уделяем игре в неравных и неполных составах, когда на площадке сочетание 4 на 4 или 3 на 3. Считаю, что нам необходимо подтянуть свою игру в овертаймах.

У нас в составе 3 голкипера (Гарипов, Бобков, Грубец). Каждый из них – профессионал. Ни к кому нет претензий по тренировочной работе. Поэтому сейчас я не готов сказать, кто из них будет играть в следующем матче против «Ак Барса». Это мы решим ближе к игре.





Текст: Сергей В. Вильчинский.





Фото: Олег Бухарев.





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