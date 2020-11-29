Алексей Ковалёв: «Работая на пределе сил, сможем побороться за выход в плей-офф»

Главные тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв и ХК «Авангард» Боб Хартли пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором китайский клуб потерпел минимальное поражение со счётом 1:2.
Алексей Ковалёв, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, КНР):
— Хорошая игра. Нас подвела реализация моментов. Команда выполнила тренерскую установку, и претензий у меня к хоккеистам сегодня нет. Все смотрелись хорошо. Хоть план на игру мы и выполнили, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять очки.
Смотримся в последних играх неплохо, но надо начинать выигрывать. Игроки выжимают из себя всё, что есть. Но результат пока остаётся неудовлетворительным.
Команда создаёт достаточно моментов. Но очень много брака в передачах. Соперник успевает нас накрывать. Необходимо улучшать качество паса.
То, что против нас сегодня играл бывший вратарь Шимон Грубец, не имело никакого значения. Этот игрок теперь представляет другую команду, и никаких эмоций его появление на льду в составе соперника у нас не вызвало.
Травма Сэма Лофквиста, увезённого в больницу с площадки в прошлой игре, оказалась не столь серьёзной. Игрок уже находится в расположении команды, но о сроках его возвращения на лёд пока говорить рано.
Думаю, что, если мы и дальше будем работать на пределе сил и выкладываться в каждом матче, то сможем побороться за выход в плей-офф.
Боб Хартли, главный тренер ХК «Авангард» (Омск):
— Хорошее начало. Неплохо контролировали шайбу. Повели в счёте. Второй период провели хуже, отдали инициативу сопернику, и тот сократил разрыв в счёте. Но в конце встречи уверенно сыграли в обороне и смогли удержать победный счёт. В этой игре с нашей стороны было много ошибок и неоправданных потерь шайбы. Всё это помогло «Куньлуню» до конца оставаться в игре и надеяться на положительный для себя исход матча.
Благодарен нашим видео-тренерам, которые смогли увидеть положение вне игры у соперника, когда тот забросил в наши ворота вторую шайбу. Это облегчило нам жизнь в концовке встречи.
Шимон Грубец сегодня играл против своей бывшей команды. Обычно такие встречи всегда проходят эмоционально для спортсменов, играющих против недавних партнёров. Они выкладываются на 100%, и проблем с мотивацией нет. У меня не было сомнений в хорошей игре нашего вратаря этим вечером, и голкипер подтвердил мою уверенность своими действиями на льду.
Хоть мы и победили в пяти последних матчах, и команда показывает хороший хоккей, всегда есть над чем работать. Мы много внимания на тренировках уделяем игре в неравных и неполных составах, когда на площадке сочетание 4 на 4 или 3 на 3. Считаю, что нам необходимо подтянуть свою игру в овертаймах.
У нас в составе 3 голкипера (Гарипов, Бобков, Грубец). Каждый из них – профессионал. Ни к кому нет претензий по тренировочной работе. Поэтому сейчас я не готов сказать, кто из них будет играть в следующем матче против «Ак Барса». Это мы решим ближе к игре.
Текст: Сергей В. Вильчинский.
Фото: Олег Бухарев.