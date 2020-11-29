Алексей Ковалёв: «Работая на пределе сил, сможем побороться за выход в плей-офф»

Главные тренеры ХК «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв и ХК «Авангард» Боб Хартли пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором китайский клуб потерпел минимальное поражение со счётом 1:2.

Алексей Ковалёв, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, КНР):

— Хорошая игра. Нас подвела реализация моментов. Команда выполнила тренерскую установку, и претензий у меня к хоккеистам сегодня нет. Все смотрелись хорошо. Хоть план на игру мы и выполнили, но этого оказалось недостаточно, чтобы взять очки.

Смотримся в последних играх неплохо, но надо начинать выигрывать. Игроки выжимают из себя всё, что есть. Но результат пока остаётся неудовлетворительным.

Команда создаёт достаточно моментов. Но очень много брака в передачах. Соперник успевает нас накрывать. Необходимо улучшать качество паса.

То, что против нас сегодня играл бывший вратарь Шимон Грубец, не имело никакого значения. Этот игрок теперь представляет другую команду, и никаких эмоций его появление на льду в составе соперника у нас не вызвало.

Травма Сэма Лофквиста, увезённого в больницу с площадки в прошлой игре, оказалась не столь серьёзной. Игрок уже находится в расположении команды, но о сроках его возвращения на лёд пока говорить рано.

Думаю, что, если мы и дальше будем работать на пределе сил и выкладываться в каждом матче, то сможем побороться за выход в плей-офф.