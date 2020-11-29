«Чеховские медведи» оба матча с македонским «Металлургом» сыграют дома

Стали известны новые даты встреч «Чеховских медведей» в Лиге Европы ЕГФ с македонским «Металлургом». Игры пройдут в Чехове 8 и 11 декабря.

Из-за недавней обострившейся вспышки короновирусной инфекции участие гандбольного клуба «Чеховские медведи» в ближайших матчах Лиги Европы ЕГФ сезона 2020/2021 оказалось под большим вопросом. Как известно, 1 декабря в Скопье должна была состояться первая встреча против македонского «Металлурга», но в связи с вынужденным уходом чеховских гандболистов на карантин, игра была перенесена на более поздний срок.

27 ноября руководство обоих клубов и Европейская федерация гандбола утвердило новые даты проведения будущих встреч с македонским соперником «Чеховских медведей» по групповому этапу Лиги Европы ЕГФ. Оба матча состоятся 8 и 11 декабря в домашних стенах ДС «Олимпийский» в 20:45, поэтому болельщиков чеховской команды ожидает целых два жарких противостояния подряд.

Но разрешат ли в декабре в Подмосковье проведение матчей хотя бы с частичным заполнением трибун, пока неизвестно. В настоящее время спортивные соревнования в Московской области проводятся без зрителей.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: ГК «Чеховские медведи»