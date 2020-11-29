Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»

28 ноября в подмосковных Химках в матче 16-го Тинькофф РПЛ местная дружина обыграла гостей из Краснодара со счетом 1:0.
Фаворитом в этой паре безусловно считалась команда с юга России. Однако, в конце матча табло показывало счёт совсем не в их пользу. Но, обо всем по порядку.
Игра проходила при, практически, пустых трибунах — в соответствии с противоковидными правилами, принятыми в Московской области. Лишь небольшой островок из представителей прессы виднелся среди пустых кресел химкинской арены.
Перед игрой обе команды почтили минутой молчания скоропостижно скончавшегося несколько дней назад великого аргентинца Диего Марадоны. Последнюю дань уважения футболисту в эти дни отдают на стадионах во всем мире.
Игра в первом тайме проходила в основном в центре поля. Команды редко приближались к воротам друг друга, не создавая особой опасности. Зрелищной эту игру назвать было достаточно сложно. Борьба, единоборства, но конструктивных действий мало. «Химки» плотно оборонялись, не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. Но, и «Краснодар» выглядел каким-то уставшим. Игра у команды не очень клеилась в атаке, было ощущение, что игроки не знают, что делать, подойдя к чужой штрафной.
Лицезреть футбол без обычного шумового фона, создаваемого зрителями, весьма непривычно. В пустой чаше стадиона были слышны лишь гулкие удары по мячу, подсказки вратарей своим игрокам, ну и не обходилось без эмоциональных возгласов полевых игроков, которые в горячке противоборства использовали короткие и ёмкие идиоматические выражения.
Во середине второго тайма «Химки» достаточно неожиданно вышли вперед. Лучший игрок этого матча Денис Глушков навесил мяч с углового на ближнюю штангу, где передачу замкнул, выпрыгнувший выше всех ивуариец Мохамед Конате. 67-й минута матча стала для «Химок» счастливой.
После этого, «Краснодар» попытался отыграться, оголяя свою оборону. «Химки» контратаковали, но уже безрезультатно. Наставник кубанской команды Мурад Мусаев пытался переломить ход встречи, сделав пять замен. Ари и Вандерсон заметно оживили игру, но первый смог «отличиться» лишь тем, что заработал «горчичник» в добавленное арбитром время матча.
После финального свистка Мурад Мусаев добавил в коллекцию предупреждений своей команды ещё и персональную красную карточку за излишнюю эмоциональность в разговоре с арбитрами матча.
После этой игры «Химки» отстают от «Краснодара» всего на три очка — кто бы мог такое предположить еще совсем недавно!
16-й тур. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Химки» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)
Гол: Конате, 67.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Чернов, 77), Классон (Вандерсон Масиэл, 60), Вилена (Олссон, 45), Кайо, Берг (Уткин, 68), Сулейманов (Ари, 68).
Предупреждения: Кайо, 22. Конате, 32. Дядюн, 60. Мирзов, 90+5. Ари, 90+5. Газинский, 90+6.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Болховитин (Ленинградская область).
28 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».
Текст и фото: Олег Беспалов.