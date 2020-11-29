Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»

28 ноября в подмосковных Химках в матче 16-го Тинькофф РПЛ местная дружина обыграла гостей из Краснодара со счетом 1:0.

Фото: Олег Беспалов

Фаворитом в этой паре безусловно считалась команда с юга России. Однако, в конце матча табло показывало счёт совсем не в их пользу. Но, обо всем по порядку.

Фото: Олег Беспалов

Игра проходила при, практически, пустых трибунах — в соответствии с противоковидными правилами, принятыми в Московской области. Лишь небольшой островок из представителей прессы виднелся среди пустых кресел химкинской арены.

Фото: Олег Беспалов

Перед игрой обе команды почтили минутой молчания скоропостижно скончавшегося несколько дней назад великого аргентинца Диего Марадоны. Последнюю дань уважения футболисту в эти дни отдают на стадионах во всем мире.

Фото: Олег Беспалов

Игра в первом тайме проходила в основном в центре поля. Команды редко приближались к воротам друг друга, не создавая особой опасности. Зрелищной эту игру назвать было достаточно сложно. Борьба, единоборства, но конструктивных действий мало. «Химки» плотно оборонялись, не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. Но, и «Краснодар» выглядел каким-то уставшим. Игра у команды не очень клеилась в атаке, было ощущение, что игроки не знают, что делать, подойдя к чужой штрафной.

Фото: Олег Беспалов

Лицезреть футбол без обычного шумового фона, создаваемого зрителями, весьма непривычно. В пустой чаше стадиона были слышны лишь гулкие удары по мячу, подсказки вратарей своим игрокам, ну и не обходилось без эмоциональных возгласов полевых игроков, которые в горячке противоборства использовали короткие и ёмкие идиоматические выражения.

Фото: Олег Беспалов

Во середине второго тайма «Химки» достаточно неожиданно вышли вперед. Лучший игрок этого матча Денис Глушков навесил мяч с углового на ближнюю штангу, где передачу замкнул, выпрыгнувший выше всех ивуариец Мохамед Конате. 67-й минута матча стала для «Химок» счастливой.

Фото: Олег Беспалов

После этого, «Краснодар» попытался отыграться, оголяя свою оборону. «Химки» контратаковали, но уже безрезультатно. Наставник кубанской команды Мурад Мусаев пытался переломить ход встречи, сделав пять замен. Ари и Вандерсон заметно оживили игру, но первый смог «отличиться» лишь тем, что заработал «горчичник» в добавленное арбитром время матча.

Фото: Олег Беспалов

После финального свистка Мурад Мусаев добавил в коллекцию предупреждений своей команды ещё и персональную красную карточку за излишнюю эмоциональность в разговоре с арбитрами матча.

Фото: Олег Беспалов

После этой игры «Химки» отстают от «Краснодара» всего на три очка — кто бы мог такое предположить еще совсем недавно!

16-й тур. Тинькофф Российская Премьер-лига.

«Химки» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Конате, 67.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Чернов, 77), Классон (Вандерсон Масиэл, 60), Вилена (Олссон, 45), Кайо, Берг (Уткин, 68), Сулейманов (Ари, 68).

Предупреждения: Кайо, 22. Конате, 32. Дядюн, 60. Мирзов, 90+5. Ари, 90+5. Газинский, 90+6.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).

ВАР: Карасев (Москва). Болховитин (Ленинградская область).

28 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Текст и фото: Олег Беспалов.

Фотоальбом с этого матча