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Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»

  • 29.11.2020, 15:02,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

28 ноября в подмосковных Химках в матче 16-го Тинькофф РПЛ местная дружина обыграла гостей из Краснодара со счетом 1:0.





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Фаворитом в этой паре безусловно считалась команда с юга России. Однако, в конце матча табло показывало счёт совсем не в их пользу. Но, обо всем по порядку.





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Игра проходила при, практически, пустых трибунах — в соответствии с противоковидными правилами, принятыми в Московской области. Лишь небольшой островок из представителей прессы виднелся среди пустых кресел химкинской арены. 





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Перед игрой обе команды почтили минутой молчания скоропостижно скончавшегося  несколько дней назад великого аргентинца Диего Марадоны. Последнюю дань уважения футболисту  в эти дни отдают на стадионах во всем мире.





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Игра в первом тайме проходила в основном в центре поля. Команды редко приближались к воротам друг друга, не создавая особой опасности. Зрелищной эту игру назвать было достаточно сложно. Борьба, единоборства, но конструктивных действий мало. «Химки» плотно оборонялись, не позволяя сопернику приблизиться к своим воротам. Но, и «Краснодар» выглядел каким-то уставшим. Игра у команды не очень клеилась в атаке, было ощущение, что игроки не знают, что делать, подойдя к чужой штрафной.  





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Лицезреть футбол без обычного шумового фона, создаваемого зрителями, весьма непривычно. В пустой чаше стадиона были слышны лишь гулкие удары по мячу, подсказки вратарей своим игрокам, ну и не обходилось без эмоциональных возгласов полевых игроков, которые в горячке противоборства использовали короткие и ёмкие идиоматические выражения. 





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




Во середине второго тайма «Химки» достаточно неожиданно вышли вперед. Лучший игрок этого матча Денис Глушков навесил мяч с углового на ближнюю штангу, где передачу замкнул, выпрыгнувший выше всех ивуариец Мохамед Конате. 67-й минута матча стала для «Химок» счастливой. 





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




После этого, «Краснодар» попытался отыграться, оголяя свою оборону. «Химки» контратаковали, но уже безрезультатно. Наставник кубанской команды Мурад Мусаев пытался переломить ход встречи, сделав пять замен. Ари и Вандерсон заметно оживили игру, но первый смог «отличиться» лишь тем, что заработал «горчичник» в добавленное арбитром время матча.





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




После финального свистка Мурад Мусаев добавил в коллекцию предупреждений своей команды ещё и персональную красную карточку за излишнюю эмоциональность в разговоре с арбитрами матча.





Неожиданная победа «Химок» над «Краснодаром»
Фото: Олег Беспалов




После этой игры «Химки» отстают от «Краснодара» всего на три очка — кто бы мог такое предположить еще совсем недавно!





16-й тур. Тинькофф Российская Премьер-лига.





«Химки» — «Краснодар» — 1:0 (0:0)





Гол: Конате, 67.





«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян (Мирзов, 66), Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.





«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Рамирес, Газинский, Кабелла (Чернов, 77), Классон (Вандерсон Масиэл, 60), Вилена (Олссон, 45), Кайо, Берг (Уткин, 68), Сулейманов (Ари, 68).





Предупреждения: Кайо, 22. Конате, 32. Дядюн, 60. Мирзов, 90+5. Ари, 90+5. Газинский, 90+6.





Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов, Сафьян (оба — Москва).





ВАР: Карасев (Москва). Болховитин (Ленинградская область).





28 ноября. Химки. Стадион «Арена Химки». 





Текст и фото: Олег Беспалов.





Фотоальбом с этого матча





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