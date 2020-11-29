Беларусь намерена выпускать свою вакцину от коронавируса

На встрече с медицинским составом столичной больницы № 6 27 ноября Александр Лукашенко заявил, что отечественным фармакологам необходимо научиться производить свою вакцину от коронавируса. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Предпосылкой такого разговора послужило напоминание Лукашенко о том, что руководство РФ предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы на площадках страны смогли организовать её производство. Президент рассказал и о том, что профинансировать это предприятие хотел и российский бизнес, но с его стороны был сделан настоятельный уклон в пользу производства на государственных субъектах.

Глава государства констатировал, что существует риск того, что «эта зараза может остаться навсегда», а население будет вынуждено прививаться как от гриппа. Белорусский лидер подчеркнул, что на территории Белоруссии создадут возможности, чтобы организовать процесс производства на платформе «Белмедпрепараты».

В рамках общения с медиками, президент сообщил и о серьёзных изменениях в системе подготовки врачей. По словам Лукашенко, медицинское учреждение выдвигает абитуриента в ВУЗ, для подготовки по необходимому направлению, платит стипендию, а после окончания «забирает его на работу».