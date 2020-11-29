В правительстве Армении прошло заседание по вопросам пленных и пропавших без вести

Вице-премьер-министр Армении тигран Авинян 27 ноября провёл расширенное заседание межведомственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц. В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных с процессом переговоров по обмену пленными, поиском пропавших без вести. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Участники встречи детально рассмотрели проблемы социального обеспечения и психологической поддержки семей погибших, без вести пропавших, раненых военнослужащих, а также вопросы оперативного предоставления им всеобъемлющей информации о проводимой работе.

Обсуждалась также проблема ускорения процесса идентификации тел погибших военнослужащих.

Заместитель главы правительства поручил руководителям ведомств в кратчайшие сроки решить имеющиеся проблемы, касаемо данного вопроса.

Кроме того, в этот день, премьер-министр Никол Пашинян обсудил с делегацией Красного Креста вопрос возвращения пленных. Пашинян подчеркнул, что власти Армении со своей стороны готовы приложить все усилия для эффективной работы структуры.