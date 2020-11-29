В Молдове объявлено чрезвычайное положение до 15 января следующего года

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 27 ноября принял участие в заседании чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью CNESP, в ходе которого было объявлено о введении чрезвычайного положения в области общественного здоровья по всей территории страны с 30 ноября по 15 января следующего 2021 года. По представленным данным, эпидемиологическая обстановка в республике стремительно ухудшается. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В связи с этим, с 28 ноября 2020 года ограничивается деятельность ночных клубов, связанная с дискотечной деятельностью и танцевальных площадок, независимо от названия коммерческой единицы, например: диско-бар, ночной клуб, караоке, night-club, дискотека, клуб.

Кроме того, запрещается деятельность по обслуживанию в единицах общественного питания, таких как рестораны, бары, столовые, кафе с 22.00 до 7.00.

Вместе с тем, запрещена организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием лиц.

Также, поручено рекомендовать представителям СМИ информировать население о необходимости строгого соблюдения мер профилактики и контроля инфекции коронавируса.