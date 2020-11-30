В Азербайджане фиксируется пугающая статистика заражения коронавирусной инфекцией

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.
С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 1181195 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 73676 человек вылечились, 1361 человек скончался.
Вместе с тем, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Васиф Алиев заявил, что продолжение роста статистики заражения коронавирусом неизбежно приведет к принятию жестких мер.
В связи с этим, он призвал население страны придерживаться санитарно-эпидемиологических правил, которые были введены для безопасности здоровья граждан.