В Азербайджане фиксируется пугающая статистика заражения коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана 29 ноября сообщил о количестве зарегистрированных случаев пандемической инфекции коронавируса. Таким образом, в стране наблюдается резкое увеличение числа заражённых пациентов. По представленной информации, за последние сутки в республике выявлено 4170 новых случаев заражения. Об этом сообщаетправительства Азербайджана.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 1181195 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 73676 человек вылечились, 1361 человек скончался.

Вместе с тем, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Васиф Алиев заявил, что продолжение роста статистики заражения коронавирусом неизбежно приведет к принятию жестких мер.

В связи с этим, он призвал население страны придерживаться санитарно-эпидемиологических правил, которые были введены для безопасности здоровья граждан.