Власти Таджикистана направили свыше $177 млн на выплату пенсий и пособий

Власти Таджикистана за первые 10 месяцев этого года направили свыше 2 миллиардов сомони (около 177 млн долларов) на выплаты пенсий и пособий. При этом изначально в этом направлении было заложено почти в два раза больше денежных средств. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба агентства по статистике республики.

Согласно официальным данным, по состоянию на начало ноября 2020 года, в стране проживали более 723 тысяч пенсионеров. В министерстве финансов отметили, что в государственный бюджет на социальное страхование и соцзащиту было выделено около 3,9 млрд сомони (приблизительно 346 млн долларов). Данная сумма выше соответствующего показателя за 2019 год на 6,4%.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 августа поручил правительству повысить уровень благосостояния и социальной защищённости граждан. В рамках соответствующего постановления с 1 сентября на 15% были увеличены размеры зарплат, стипендий, пособий для курсантов, пенсий. При этом социальная пенсия для лиц с инвалидностью была повышена на 50%.

Напомним, что на сегодняшний день более 390 тыс. малоимущих граждан республики получили единовременные пособия на сумму 156,1 млн сомони (около 13,8 млн долларов). Большая часть денег была направлена в Хатлонскую и Согдийскую области.