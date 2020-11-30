Премьер Украины встретился с ведущими турецкими инвесторами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 ноября с официальным визитом прибыл в Турецкую Республику. Там он встретился с топ-компаниями страны для обсуждения вопросов инвестирования в развитие различных областей. Акцент был сделан на АПК, туризме, IT-сфере и энергетике, сообщает пресс-служба правительства.

Общий размер портфеля инвестиций данных компаний составляет 5 млрд долларов. В рамках круглого стола Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса, отношения между Украиной и Турцией продолжают расширяться. В этой связи он напомнил о встрече президента Владимира Зеленского почти год назад с турецкими бизнесменами.

Премьер заявил, что власти Украины уже провели ряд реформ в целях создания благоприятных условий для инвесторов. Сюда он включил либерализацию рынка земли, преобразования в сфере медицины, цифровизацию. По его словам, наиболее перспективными областями для вложений являются агропромышленный комплекс, инфраструктура, перерабатывающая промышленность, туризм, энергетика, информационные технологии.

Глава правительства также подчеркнул, что особое внимание в стране уделяется развитию государственно-частного партнёрства. Было отмечено, что в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях.

Шмыгаль выразил уверенность в том, что важным шагом на пути к расширению взаимодействия между Украиной и Турцией станет подписание соглашения о свободной торговле.