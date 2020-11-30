Почему Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян в Москву не поехали спасать Арцах | Никол Пашинян раскрыл подробности

Премьер-министр Армении раскрыл подробности анонсированного, но так и не состоявшегося визита первого и второго президентов Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна в Москву.

20 октября второй и третий президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян предложили организовать встречу бывшего и нынешнего руководства Армении в знак национального единства в дни войны.



????Потом Гукасян и Саакян сообщили, что первый и второй президенты Армении хотят отправиться в Москву - Пашинян согласился и "даже выразил готовность предоставить спецборт".



????Пашиняну предлагали посредничать перед Владимиром Путиным, чтобы он принял Кочаряна и Тер-Петросяна как спецпосланников. Мнацаканяна якобы тоже попросили организовать встречу с Лавровым.



????Премьер взамен предложил организовать протокольный визит экс-президентов, чтобы они могли провести встречу с экс-президентом России и зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым, и уже на месте попробовать организовать встречи на высшем уровне.



"Выяснилось, что им не так уж интересно это предложение. Неожиданно для меня Бако Саакян заявил, что Тер-Петросян и Кочарян уже договорились о встрече с Лавровым. Чего же тогда нужно было от меня? Пусть едут в Москву и встречаются"



???? Тогда же с Пашинян содействовал в возвращении паспорта Кочаряну, но бывшие президенты так и не отправились в Москву (у Кочаряна вдруг обнаружили короновирус.)

Естественно все переговоры в Правительстве записаны, и при необходимости будут опубликованы.

