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26 лет госсударственного предательства и воровства | Роман Багдасарян

26 лет госсударственного предательства и воровства | Роман Багдасарян
6 лет мы воевали с 1988 до 1994.
Погибли около 6000 тысяч армян. Как власти Арцаха и министры обороны Армении использовали эти 26 лет?

- Строили особняки и дворцы в Арцахе.
- Добывали золото, доход от которого так никто и не увидел в народе. В бюджет попала слеза росы.
- Создали компанию "Карабах Телеком" со страшными ценами и вычищали карманы родителей военнослужащих.
- В нарушение всех законов, использовали солдат в качестве бесплатной рабочей силы для строительства особняков "карабахских царей".
- Все 26 лет вывозили безбожно древесину и толкали за хрустящие купюры в Армению. В бюджет- шиш с маслом попало.
- Построили ГЭС, в нарушение всех норм и правил. Зарабатывали бабки, отрявляя реки Арцаха и наплевав на экологию.
- Создали миф о том, что в Шуши нужно вложить деньги и оживить его. 26 лет списывали деньги, никто точно не знает сколько там было мёртвых душ и сколько разграбили денег на это из бюджета Армении. За 26 лет туда заселились всего 3000 человек, впрочем опять власти- Арцаха утверждают о 6000 жителях. Противно, что на мёртвых душах опять бабки кто-то рубит.
- За 44 дня власти Арцаха не удосужились вынести экспонаты культуры, бросив их в городе.
- Практически все карабахские чиновники купили дома в Риме, построили гостиницу в Праге, купили дома в Подмосковье, купили гостиницы в Санкт-Пебербурге, купили дворцы в престижных районах Еревана, Севана и Дубая.
- Все 26 лет солдаты недоедали в воинских частях. Нетрудно догадаться, куда пропали все продукты, мука и продовольствие пр.
- 26 лет мутиловки с топливом. Один Бог знает сколько заработано на этом денег.
- Лучшие места в Степанакерте были выделены под магазины и рестораны близких, родных и любовниц карабахских чиновников.
- 26 лет власти Арцаха и военное руководство прикрывали все "странные" самоубийства, если это было виной "своих". Бог устал наблюдать за издевательствами над 18-20 летними солдатами.
- 26 лет устраивали телемарафоны в США и собранные деньги тратили на  выдуманные и часто ненужные проекты, проедая большую часть и списывая туда-сюда деньги.
- 26 лет несправедливостей и "мутиловок" в шушинской тюрьме.
- Лучшие поля и земли самым влиятельным чиновникам, а крестьянам те поля, где снайперы могут прострелить башку, и где нет воды.
- 26 лет организовывались непонятные фестивали и концерты под патриотическими лозунгами для списания хрустящих купюр и приписок несуществующих световиков, режиссёров и  т.д. и т.п.
- За 26 лет не создали элементарный сайт с картой существующих церквей и святынь Арцаха. На это денег не нашлось.
- За 26 лет ни одного рва не вырыли возле Гадрута, Шуши и других городов.
- Практически никаких минных полей в 2020 году противник на своём пути не обнаружил. Не странно ли? За 26 лет важные участки не заминировали?
- За 26 лет не обновили ПВО. Лишь в 2018 году сменили многие ржавые  автоматы на новые.
- Многие инженерные задумки были на бумаге, непонятно кого обманывали военные....сами себя?
- Почти все генералы обрасли богатством, крутыми автомобилями и самыми "сочными" любовницами.
- За 26 лет не нашли деньги на наушники для артиллеристов. Во время последней войны наши солдаты прикрывали ушки пальцами и многие потеряли слух.
- Многие виды оружия, бронежилетов и другого были лишь на бумаге. Подробности не буду писать, чтобы ночью вы смогли уснуть.
- За 26 лет не сумели создать телеканала, который интересен был бы хотя бы 2% диаспоры. 99% диаспоры даже не знает, что в Арцахе существовало Арцах ТВ и газета "Азат Арцах". Бюджет ТВ Арцаха и этой газеты внушительный, а какова отдача? Ноль с палочкой.
 Деньги выкинуты на помойку.
- Вместо строительства  укреплений и закупки оружия,построен океан ненужных зданий и особняков, для списания денег по линии министерства градостроительства.
- 26 лет страха перед КГБ (СНБ) и налоговой Арцаха, которые работали на благо руководства, а не республики.
26 потерянных лет....
 
Что сделано было  за 26 лет, чтобы укрепить Арцах?
Кто просил всё это вытворять власть Арцаха? Алиев? Может Эрдоган? США или Россия?
 
Армяне диаспоры, СМИ Арцаха и Армении, не захотели критиковать подобное поведение.....
Наоборот приветствовали всё это.

А теперь я спрашиваю всех вас: Добро пожаловать в процветающий Арцах или разграбленный?
Наши парни в 88-94 году, в 2016 году и сейчас погибли ради чиновников Арцаха и их обогащения.
 
P.S. Давайте успокоимся и будем дружить с правдой. Мои любимые и родные арцахцы!
Давайте попросим у Бога прощения и исправимся. В этом случае всё будет хорошо и наши святые армянские земли будут в наших руках. Мудрости всем.
 
Роман Багдасарян
Блогер, журналист и общественный деятель
 
 
(Подписываемся под каждой мыслю Роман Багдасаряна и очень сложно не согласиться с его выводами.)


  Источник:FMG NEWS

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