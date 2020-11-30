26 лет госсударственного предательства и воровства | Роман Багдасарян



6 лет мы воевали с 1988 до 1994. 6 лет мы воевали с 1988 до 1994.

Погибли около 6000 тысяч армян. Как власти Арцаха и министры обороны Армении использовали эти 26 лет?



- Строили особняки и дворцы в Арцахе.

- Добывали золото, доход от которого так никто и не увидел в народе. В бюджет попала слеза росы.

- Создали компанию "

- В нарушение всех законов, использовали солдат в качестве бесплатной рабочей силы для строительства особняков "карабахских царей".

- Все 26 лет вывозили безбожно древесину и толкали за хрустящие купюры в Армению. В бюджет- шиш с маслом попало.

- Построили ГЭС, в нарушение всех норм и правил. Зарабатывали бабки, отрявляя реки Арцаха и наплевав на экологию.

- Создали миф о том, что в Шуши нужно вложить деньги и оживить его. 26 лет списывали деньги, никто точно не знает сколько там было мёртвых душ и сколько разграбили денег на это из бюджета Армении. За 26 лет туда заселились всего 3000 человек, впрочем опять власти- Арцаха утверждают о 6000 жителях. Противно, что на мёртвых душах опять бабки кто-то рубит.

- За 44 дня власти Арцаха не удосужились вынести экспонаты культуры, бросив их в городе.

- Практически все карабахские чиновники купили дома в Риме, построили гостиницу в Праге, купили дома в Подмосковье, купили гостиницы в Санкт-Пебербурге, купили дворцы в престижных районах Еревана, Севана и Дубая.

- Все 26 лет солдаты недоедали в воинских частях. Нетрудно догадаться, куда пропали все продукты, мука и продовольствие пр.

- 26 лет мутиловки с топливом. Один Бог знает сколько заработано на этом денег.

- Лучшие места в Степанакерте были выделены под магазины и рестораны близких, родных и любовниц карабахских чиновников.

- 26 лет власти Арцаха и военное руководство прикрывали все "странные" самоубийства, если это было виной "своих". Бог устал наблюдать за издевательствами над 18-20 летними солдатами.

- 26 лет устраивали телемарафоны в США и собранные деньги тратили на выдуманные и часто ненужные проекты, проедая большую часть и списывая туда-сюда деньги.

- 26 лет несправедливостей и "мутиловок" в шушинской тюрьме.

- Лучшие поля и земли самым влиятельным чиновникам, а крестьянам те поля, где снайперы могут прострелить башку, и где нет воды.

- 26 лет организовывались непонятные фестивали и концерты под патриотическими лозунгами для списания хрустящих купюр и приписок несуществующих световиков, режиссёров и т.д. и т.п.

- За 26 лет не создали элементарный сайт с картой существующих церквей и святынь Арцаха. На это денег не нашлось.

- За 26 лет ни одного рва не вырыли возле Гадрута, Шуши и других городов.

- Практически никаких минных полей в 2020 году противник на своём пути не обнаружил. Не странно ли? За 26 лет важные участки не заминировали?

- За 26 лет не обновили ПВО. Лишь в 2018 году сменили многие ржавые автоматы на новые.

- Многие инженерные задумки были на бумаге, непонятно кого обманывали военные....сами себя?

- Почти все генералы обрасли богатством, крутыми автомобилями и самыми "сочными" любовницами.

- За 26 лет не нашли деньги на наушники для артиллеристов. Во время последней войны наши солдаты прикрывали ушки пальцами и многие потеряли слух.

- Многие виды оружия, бронежилетов и другого были лишь на бумаге. Подробности не буду писать, чтобы ночью вы смогли уснуть.

- За 26 лет не сумели создать телеканала, который интересен был бы хотя бы 2% диаспоры. 99% диаспоры даже не знает, что в Арцахе существовало

Деньги выкинуты на помойку.

- Вместо строительства укреплений и закупки оружия,построен океан ненужных зданий и особняков, для списания денег по линии министерства градостроительства.

- 26 лет страха перед КГБ (СНБ) и налоговой Арцаха, которые работали на благо руководства, а не республики.

26 потерянных лет....

- Строили особняки и дворцы в Арцахе.- Добывали золото, доход от которого так никто и не увидел в народе. В бюджет попала слеза росы.- Создали компанию " Карабах Телеком" со страшными ценами и вычищали карманы родителей военнослужащих.- В нарушение всех законов, использовали солдат в качестве бесплатной рабочей силы для строительства особняков "карабахских царей".- Все 26 лет вывозили безбожно древесину и толкали за хрустящие купюры в Армению. В бюджет- шиш с маслом попало.- Построили ГЭС, в нарушение всех норм и правил. Зарабатывали бабки, отрявляя реки Арцаха и наплевав на экологию.- Создали миф о том, что в Шуши нужно вложить деньги и оживить его. 26 лет списывали деньги, никто точно не знает сколько там было мёртвых душ и сколько разграбили денег на это из бюджета Армении. За 26 лет туда заселились всего 3000 человек, впрочем опять власти- Арцаха утверждают о 6000 жителях. Противно, что на мёртвых душах опять бабки кто-то рубит.- За 44 дня власти Арцаха не удосужились вынести экспонаты культуры, бросив их в городе.- Практически все карабахские чиновники купили дома в Риме, построили гостиницу в Праге, купили дома в Подмосковье, купили гостиницы в Санкт-Пебербурге, купили дворцы в престижных районах Еревана, Севана и Дубая.- Все 26 лет солдаты недоедали в воинских частях. Нетрудно догадаться, куда пропали все продукты, мука и продовольствие пр.- 26 лет мутиловки с топливом. Один Бог знает сколько заработано на этом денег.- Лучшие места в Степанакерте были выделены под магазины и рестораны близких, родных и любовниц карабахских чиновников.- 26 лет власти Арцаха и военное руководство прикрывали все "странные" самоубийства, если это было виной "своих". Бог устал наблюдать за издевательствами над 18-20 летними солдатами.- 26 лет устраивали телемарафоны в США и собранные деньги тратили на выдуманные и часто ненужные проекты, проедая большую часть и списывая туда-сюда деньги.- 26 лет несправедливостей и "мутиловок" в шушинской тюрьме.- Лучшие поля и земли самым влиятельным чиновникам, а крестьянам те поля, где снайперы могут прострелить башку, и где нет воды.- 26 лет организовывались непонятные фестивали и концерты под патриотическими лозунгами для списания хрустящих купюр и приписок несуществующих световиков, режиссёров и т.д. и т.п.- За 26 лет не создали элементарный сайт с картой существующих церквей и святынь Арцаха. На это денег не нашлось.- За 26 лет ни одного рва не вырыли возле Гадрута, Шуши и других городов.- Практически никаких минных полей в 2020 году противник на своём пути не обнаружил. Не странно ли? За 26 лет важные участки не заминировали?- За 26 лет не обновили ПВО. Лишь в 2018 году сменили многие ржавые автоматы на новые.- Многие инженерные задумки были на бумаге, непонятно кого обманывали военные....сами себя?- Почти все генералы обрасли богатством, крутыми автомобилями и самыми "сочными" любовницами.- За 26 лет не нашли деньги на наушники для артиллеристов. Во время последней войны наши солдаты прикрывали ушки пальцами и многие потеряли слух.- Многие виды оружия, бронежилетов и другого были лишь на бумаге. Подробности не буду писать, чтобы ночью вы смогли уснуть.- За 26 лет не сумели создать телеканала, который интересен был бы хотя бы 2% диаспоры. 99% диаспоры даже не знает, что в Арцахе существовало Арцах ТВ и газета "Азат Арцах ". Бюджет ТВ Арцаха и этой газеты внушительный, а какова отдача? Ноль с палочкой.Деньги выкинуты на помойку.- Вместо строительства укреплений и закупки оружия,построен океан ненужных зданий и особняков, для списания денег по линии министерства градостроительства.- 26 лет страха перед КГБ (СНБ) и налоговой Арцаха, которые работали на благо руководства, а не республики.26 потерянных лет....

Что сделано было за 26 лет, чтобы укрепить Арцах?

Кто просил всё это вытворять власть Арцаха? Алиев? Может Эрдоган? США или Россия?



Армяне диаспоры, СМИ Арцаха и Армении, не захотели критиковать подобное поведение.....

Наоборот приветствовали всё это.



А теперь я спрашиваю всех вас: Добро пожаловать в процветающий

Наши парни в 88-94 году, в 2016 году и сейчас погибли ради чиновников Арцаха и их обогащения.

А теперь я спрашиваю всех вас: Добро пожаловать в процветающий Арцах или разграбленный?Наши парни в 88-94 году, в 2016 году и сейчас погибли ради чиновников Арцаха и их обогащения.

P.S. Давайте успокоимся и будем дружить с правдой. Мои любимые и родные арцахцы!

Давайте попросим у Бога прощения и исправимся. В этом случае всё будет хорошо и наши святые армянские земли будут в наших руках. Мудрости всем.

Роман Багдасарян

Блогер, журналист и общественный деятель

(Подписываемся под каждой мыслю Роман Багдасаряна и очень сложно не согласиться с его выводами.)