Глава правительства Армении провёл встречу с братьями Джоркаеффами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 декабря провёл встречу с послом доброй воли во имя Армении, известным футболистом армянского происхождения, чемпионом мира и Европы Юрием Джоркаеффом и советником президента Федерации футбола Армении, вице-мэром французского города Десин Денисом Джоркаеффом. Во время беседы было отмечено, что братья прибыли в Ереван для оказания гуманитарной и моральной помощи армянам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно представленной информации, на встрече также присутствовал комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

Премьер-министр выразил благодарность братьям за поддержку армянского народа в этот сложный период, высоко оценив работу, которую они проводят ради Армении и Арцаха.

Пашинян отметил, что в эти сложные времена важна сплочённость и объединение общенационального потенциала для преодоления трудностей и продвижения вперед.

В свою очередь Юрий Джоркаефф подчеркнул, что армянская община Франции всегда будет оказывать поддержку армянскому народу — Армении и Карабаху.