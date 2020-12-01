Спикер Рады обратился к органам правопорядка из-за нападения на журналистку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 ноября обратился к правоохранительным органам с поручением разобраться в нападении на журналистку телеканала NewOne. По его словам, такие поступки недопустимы в стране со свободой слова. Об этом сообщило госинформагентство «Укринформ».

Нападение на корреспондента Виолетту Товкес было совершено в Киеве во время прямого эфира с церемонии, посвящённой памяти жертв голода 1932–1933 годов на территории СССР. При этом нападавший мужчина выбил из руки журналистки микрофон и траурную свечу. Он также накричал на неё и после этого скрылся.

Разумков отметил, что также обратился к соответствующим комитетам по вопросам свободы слова. Чиновник подчеркнул, что парламенту необходимо знать, что происходит в стране с порядком и соблюдением права на свободное выражение политической или любой иной позиции.