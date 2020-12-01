Спикер Рады обратился к органам правопорядка из-за нападения на журналистку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 ноября обратился к правоохранительным органам с поручением разобраться в нападении на журналистку телеканала NewOne. По его словам, такие поступки недопустимы в стране со свободой слова. Об этом сообщило госинформагентство «Укринформ».
Нападение на корреспондента Виолетту Товкес было совершено в Киеве во время прямого эфира с церемонии, посвящённой памяти жертв голода 1932–1933 годов на территории СССР. При этом нападавший мужчина выбил из руки журналистки микрофон и траурную свечу. Он также накричал на неё и после этого скрылся.
Разумков отметил, что также обратился к соответствующим комитетам по вопросам свободы слова. Чиновник подчеркнул, что парламенту необходимо знать, что происходит в стране с порядком и соблюдением права на свободное выражение политической или любой иной позиции.
— Кому-то могут нравится, а кто-то может не любить те или иные медиаресурсы. В любом случае, это не повод нападать на СМИ. Свобода слова делает нас европейским государством. В этой ситуации нападение было совершено не просто на журналиста, но также и на девушку. И мне безразлично, какой это канал. Это просто недопустимо, — заявил Разумков.