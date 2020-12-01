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ООН готова расширить сотрудничество с Молдавией

  • 01.12.2020, 13:00,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ООН готова расширить сотрудничество с МолдавиейЗаместитель главы правительства Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь 30 ноября провела встречу с постоянным координатором ООН в Молдавии Саймоном Спрингеттом, и несколькими агентствами ООН, которые занимаются осуществлением программы помощи в республике, в том числе, в приднестровском регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В ходе беседы, представители организации рассмотрели реализуемые программы и выразили готовность к расширению сотрудничества по различным темам, которые представляют обоюдный интерес.

Спрингетт заявил о том, что система ООН разработала амбициозный план по оказанию помощи по восстановлению после пандемической инфекции коронавируса, который также включает мероприятия в Приднестровском регионе.

В свою очередь, вице-премьер-министр выразила заинтересованность в продолжении сотрудничества с агентствами ООН в интересах граждан Республики Молдова на обоих берегах Днестра.

По её словам, необходим непрерывный диалог для повышения доверия между двумя берегами.





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