Министры иностранных дел Киргизии и Кувейта подтвердили готовность к продолжению сотрудничества

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев 30 ноября провёл переговоры по видеосвязи с главой МИД Кувейта Ахмадом Насер Аль Сабахом. В ходе видеоконференции, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Также, участники беседы подтвердили свою готовность к продолжению эффективного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Кроме того, кувейтский министр высоко оценил успешную работу кыргызского посла в Эль-Кувейте, а также, проинформировал о намерении по открытию посольства Кувейта в Бишкеке. Вместе с тем, он отметил заинтересованность в обмене визитами на различных уровнях и углублению межведомственного партнёрства.

В свою очередь, Казакбаев сообщил своему коллегу о стабилизации внутриполитической ситуации в стране, подготовке к проведению досрочных президентских выборов, а также предстоящих парламентских выборах и конституционной реформе.

Помимо этого, кыргызская сторона поблагодарила Кувейт за оказанную своевременную поддержку в борьбе с распространением эпидемии коронавируса.