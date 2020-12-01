В Ашхабаде открылся форум по энергетической дипломатии Туркменистана

В столице Туркменистана 1 декабря начала работу международная конференция «Устойчивое сотрудничество в энергосфере — важное условие для всеобщего развития». Форум будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Мероприятие приурочено к 25-летию нейтралитета страны. Об этом сообщило информагентство CentralAsia.news.

В конференции принимают участие эксперты в нефтегазовой сфере из 32 стран. Сюда входят свыше 220 делегатов из 70 компаний (CNPC, PETRONAS, LUKOIL, SOCAR, Dragon Oil), а также представители авторитетных международных организаций.

Форум был открыт главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым. Он отметил, что Туркменистан использует природные ресурсы как во благо своих граждан, так и во благо всего человечества.

Государственный министр, глава ГК «Туркменгаз» Батыр Аманов открыл пленарное заседание. Он рассказал о роли транснациональных трубопроводах в обеспечении энергобезопасности и устойчивого развития. Генсекретарь Международного газового союза Луис Бертран Рафекас проанализировал перспективы использования природного газа после пандемии коронавируса. Один из руководителей Глобального газового центра Валери Дюкро отметил важность голубого топлива в области устойчивой энергетики.

Технический директор GaffneyCline Стивен Райт поделился опытом международного трансграничного партнёрства в разработке месторождений.

В рамках последующих сессий будет затронута тема энергетической дипломатии Туркменистана и роли кредитно-финансовых институтов в обеспечении развития и стабильности. Главный редактор информагентства «News Central Asia» Тарик Саиди выступит с докладом на тему «Нейтралитет Туркменистана — вдохновение коридора ТАПИ и путь к стабильности и процветанию Афганистана».

Глава TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов расскажет о роли трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия в развитии энергетического рынка региона.