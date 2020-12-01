Беларусь выразила обеспокоенность за ЕАЭС из-за неприкрытой экономической войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 ноября принял главу коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича. В ходе политического раута президент Беларуси выразил крайнюю обеспокоенность тем, что на фоне продолжения неприкрытой экономической войны, вокруг ЕАЭС складывается негативная обстановка. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что выйти из сложившейся ситуации будет очень непросто. Происходящее противоборство, миновав дипломатические и информационные фазы «запахло горячим». В этом противоборстве участвуют соседние страны, под прикрытием третьих неслабых государств. Поэтому, назрела реальная необходимость обсудить с лидерами стран ЕАЭС с глазу на глаз эти проблемы, сообщил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что на 11 декабря запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета. Также лидер страны констатировал, что повестка предстоящего совета будет состоять из 28 вопросов, при этом 4 из них главы стран-участниц ЕАЭС рассмотрят в узком кругу.

В ходе беседы, президент настоятельно призвал, чтобы высший совет без затяжек и бюрократии решать все вопросы, которые запланированы. Он отметил всю безотлагательность ситуации, и привёл в пример слова Владимира Путина, что надо быть вместе, так проще преодолеть любые трудности.