Столица Таджикистана примет заседание Совета ПА ОДКБ в 2021 году

Глава Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмомали 30 ноября принял участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Он выдвинул инициативу относительно проведения следующей встречи в Душанбе. Об этом сообщило госинформагентство «Ховар».

Предложение было одобрено всеми участниками совещания. При этом было отмечено, что заседание будет проведено в марте 2021 года. По словам ряда чиновников, точная дата пока неизвестна и будет назначена уже ближе к самому мероприятию.

Рустам Эмомали отметил, что проведение собрания является логическим продолжением председательства Таджикистана в ОДКБ. Он также выразил надежду на то, что эпидситуация к этому времени нормализуется, и заседание будет проведено в полноценном формате.

Аналогичная тема была поднята мэром Душанбе в ходе официального визита в Москву.

Напомним, что в состав ОДКБ входят 6 стран — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

В следующем году в Душанбе также пройдёт юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества.