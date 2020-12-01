 Давайте глянем на дома всей нашей армейской верхушки за всё время независимости. | Ашот Сафарян

Давайте проведем один простой и жестокий эксперимент.
Поскольку на бывшую арцахскую передовую мы вряд ли когда-либо уже попадем, то можем расспросить ветеранов и у участников последней войны о степени инженерного совершенства всей линии обороны.
И узнаем, что стены из автомобильных покрышек и есть главная вершина технологической мысли отечественной военной оборонительной доктрины.
А потом давайте пойдем и глянем на дома всей нашей армейской верхушки за всё время независимости.
От генерала Сейрана Оганяна, потерявшего ногу на прошлой войне до генерала Мовсеса Акопяна, который так пламенно крыл недавно всю правду-матку.
Простой вопрос. На какие средства они все годы могли и строили эти громоздкие и безвкусные особняки в пвсевдоколониальном стиле? Печальный и очевидный ответ. На средства обороны страны и армии.
Да, как было бы всё замечательно и чрезвычайно просто, если бы всё упиралось и заканчивалось Николом Пашиняном и его предательством.
Пашинян самоуверенный, что вдвойне страшно, и бездарнейший политик и полный профан, как государственный деятель и лидер страны, который не мыслит и никогда не мыслил национальными категориями.
Но этот субъект всего два года у власти, а война вскрыла язвы и гнойники, которым уже четверть, без малого, века.
Если бы армия могла и имела бы реальную возможность и средства незыблемо стоять на первой, второй, третьей линии обороны, никакой Пашинян не смог бы сделать того, что он в итоге сделал.
Теперь же мы имеем то, что имеем.
©️ Ашот Сафарян