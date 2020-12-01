 Давайте глянем на дома всей нашей армейской верхушки за всё время независимости. | Ашот Сафарян

Давайте проведем один простой и жестокий эксперимент.

Поскольку на бывшую арцахскую передовую мы вряд ли когда-либо уже попадем, то можем расспросить ветеранов и у участников последней войны о степени инженерного совершенства всей линии обороны.И узнаем, что стены из автомобильных покрышек и есть главная вершина технологической мысли отечественной военной оборонительной доктрины.А потом давайте пойдем и глянем на дома всей нашей армейской верхушки за всё время независимости.От генерала Сейрана Оганяна, потерявшего ногу на прошлой войне до генерала Мовсеса Акопяна, который так пламенно крыл недавно всю правду-матку.Простой вопрос. На какие средства они все годы могли и строили эти громоздкие и безвкусные особняки в пвсевдоколониальном стиле? Печальный и очевидный ответ. На средства обороны страны и армии.Да, как было бы всё замечательно и чрезвычайно просто, если бы всё упиралось и заканчивалось Николом Пашиняном и его предательством.Пашинян самоуверенный, что вдвойне страшно, и бездарнейший политик и полный профан, как государственный деятель и лидер страны, который не мыслит и никогда не мыслил национальными категориями.Но этот субъект всего два года у власти, а война вскрыла язвы и гнойники, которым уже четверть, без малого, века.Если бы армия могла и имела бы реальную возможность и средства незыблемо стоять на первой, второй, третьей линии обороны, никакой Пашинян не смог бы сделать того, что он в итоге сделал.Теперь же мы имеем то, что имеем.