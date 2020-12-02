Россия передала Гагаузии гуманитарную помощь для пожилых людей региона

Башкан Гагаузии Ирина Влах 1 декабря провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, который прибыл в автономию с официальным визитом. В ходе встречи в исполнительном комитете региона, российский дипломат передал гуманитарную помощь Совету Старейшин Гагаузии, которая включает в себя тонометры, трости, слуховые аппараты и инвалидные коляски. Об этом сообщает Gagauzinfo.md.

Было отмечено, что переданный безвозмездный дар будет распределён среди нуждающихся жителей Гагаузии пожилого возраста.

Вместе с тем, стороны во время беседы дали высокую оценку нынешнему уровню межрегионального взаимодействия Гагаузии и российских регионов, а также, обменялись мнениями относительно текущей общественно-политической ситуации в Молдавии.

В свою очередь, Влах выразила искреннюю признательность народу России за постоянную и неизменную поддержку гагаузской автономии, напомнив о недавно отправленном Россией оборудовании и снаряжении для медицинского персонала, который работает на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.