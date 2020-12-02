Исполняющий обязанности президента Киргизии поручил не задерживать выплаты пенсий и зарплат

Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов, временно исполняющий обязанности президента республики 1 декабря провёл встречу с главой министерства финансов Кыялбеком Мукашевым. В ходе беседы, стороны обсудили обеспечение макроэкономической стабильности в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

В рамках разговора, Мамытов обратил особое внимание на необходимость финансирования своевременных социальных выплат, подчеркнув, что никаких задержек с выплатами пенсий, заработных плат и пособий населению быть не должно.

Кроме того, была отмечена важность активизации переговорных процессов со странами кредиторами по реструктуризации и продлению выплат по внешнему долгу. Подчеркнул необходимость пересмотра Стратегии управления внешним долгом с учетом текущей ситуации в мировой экономике и связи с наступлением пиковых значений по выплатам внешнего долга.

В свою очередь, министр проинформировал главу парламента о проводимой работе по социальным выплатам, мероприятиям, которые направлены на борьбу с пандемической инфекцией коронавируса, а также, по заготовке угля в зимний сезон.