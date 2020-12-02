В Таджикистане подвели итоги проекта по предотвращению домашнего насилия

В столице Таджикистана была проведена встреча партнёров проекта по предотвращению домашнего насилия (PDV). В мероприятии приняли участие представители соответствующих госслужб, чиновники Швейцарии и филиала компании ГОПА мбХ. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба Швейцарского офиса в Душанбе.

Было отмечено, что проект PDV действует в республике уже 20 лет. При этом основная финансовая поддержка оказывается со стороны правительства Швейцарии. В рамках данной встречи акцент был сделан на реализации закона «О предупреждении насилия в семье». Упор также был сделан на разработке государственной программы в этом направлении.

Глава Швейцарского офиса Саломе Штайб заявила, что начиная с 2000 года была проделана большая работа по расширению потенциала местных госслужб по борьбе с домашним насилием. По её словам, была повышена эффективность проводимых психологических курсов, нацеленных на помощь пострадавшим женщинам и их детям.

Представитель комитета по делам женщин и семьи Джавохир Акобирова сделала акцент на том, что за последнее время количество жалоб от жертв насилия увеличилось. Она подчеркнула, что это является свидетельством повышения правовой грамотности женщин.