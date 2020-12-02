Вопрос об обмене военнопленными, заложникам, а также телами погибших безотлагателен | Никол Пашинян 

Речь премьер-министра Никола Пашиняна на онлайн-заседании Совета Коллективной безопасности ОДКБ:...
▫️ Вопрос об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснения судьбы без вести пропавших безотлагателен.
▫️ Последние два месяца были крайне сложными для армянского народа, поскольку Азербайджан при поддержке Турции и наемников с Ближнего Востока развязал войну против Карабаха.
▫️ Благодаря посредническими усилиями России удалось остановить военные действия и договориться о мерах по деэскалации ситуации.
▫️ Необходимо исключить применение насилия в отношении военнопленных и удерживаемых лиц, а также унижение их достоинства.
▫️ Ереван прилагает все усилия, чтобы помочь и поддержать соотечественников.
▫️ Важно принять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа на территориях, подконтрольных Азербайджану.
▫️ Необходимо обеспечить меры для безопасного функционирования транспортных коммуникаций плюс разблокирования всех экономических и транспортных узлов для закладки прочного фундамента для установления длительного мира.
▫️ Российский миротворческий контингент является сегодня гарантом сохранения безопасности и мира в регионе.
▫️ Пашинян отметил особую роль Путина в прекращении военных действий.
Источник:FMG NEWS
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