Итальянский муниципалитет Мало признал независимость Республики Арцах
, сообщает министерство иностранных дел Республики Арцаха.
«Признать Арцах
» — Городской совет Парижа
Из резолюции, призывающей признать Республику Арцах
:
«Принимая во внимание, что 9 ноября было заключено перемирие под эгидой России, подписать которую Франция не была приглашена,
Принимая во внимание, что в соответствии с соглашением о
прекращении огня, две армии остались на позициях, занятых на тот день в
ущерб армянскому народу и населению Нагорного Карабаха,
Принимая во внимание, что, несмотря на присутствие российских сил, Нагорному Карабаху угрожает само его существование,
Парижский собор выражает желание, чтобы мэр Парижа направил письмо
министру Европы и иностранных дел с предложением Франции признать
Республику Арцах
».