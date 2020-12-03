В Республике Арцахе появятся новые операторы, действующие в Армении,

В Арцахе восстановлена сотовая связь.
В январе в Арцахе появятся новые мобильные операторы, действующие в Армении, и будут предоставлять качественную связь без роуминга, сообщил президент Республики Арцах
Араик Арутюнян.
В рамках рабочей программы я принял делегацию во главе с директорами компании «Телеком Армения
», работающей под брендом «Beeline» Айком и Александром Есаян. Мы обсудили вопросы, связанные с развитием телекоммуникационного сектора в Арцахе. Мы достигли договоренности о сотрудничестве, в рамках которого будет оказана масштабная техническая и профессиональная помощь, что значительно улучшит качество услуг связи в Арцахе.
Кстати, в ближайшее время все операторы связи, работающие в Армении, получат возможность работать в Арцахе. По моей рекомендации, правительство ведет интенсивные переговоры в этом направлении, которые в целом следует признать успешными. Поэтому могу вас заверить, что в начале следующего года у нас будет связь, эквивалентное качеству цен в сфере услуг связи, предоставляемых в Армении, в случае мобильных телефонов, без дополнительной платы за роуминг.
Коммуникационные проблемы, возникшие в Арцахе в последние недели по техническим причинам, будут решены до конца дня.