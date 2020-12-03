Депутаты Приднестровья одобрили продление карантинных ограничений до 1 февраля 2021 года

Депутаты парламента Республики Приднестровья 2 декабря проголосовали за принятие законопроекта о продлении карантина на территории региона до 1 февраля 2021 года. Законопроект был предложен главой государства Вадимом Красносельским для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба парламента Приднестровья.

Документ поступил в режиме законодательной необходимости. Он связан с тем, что 16 декабря заканчивается срок действия ограничительных карантинных мер.

По словам начальника контрольно-правового управления МВД Приднестровья Радиона Чеботаря, число заразившихся эпидемией коронавируса в регионе растет.

Вместе с тем, парламентарии одобрили законопроект, предусматривающий поддержку медработников, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом.

Таким образом, медики, командированные в ковидные госпитали, будут получать доплаты за особенности профессиональной деятельности. Такие выплаты будут осуществляться взамен командировочных, которые получает на данный момент медперсонал в период борьбы с коронавирусной инфекцией.