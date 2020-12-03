Вице-премьер Киргизии высказала жёсткую критику в отношении минздрава и местных органов власти

Первый вице-премьер-министр Киргизии Эльвира Сурабалдиева, которая является председателем республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 2 декабря провела очередное заседание, в ходе которого, жёстко раскритиковала работу министерства здравоохранения и местных органов власти по вопросу отчётности о гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам вице-премьера, кабмину нужна достоверная отчетность, ее ждут как простые кыргызстанцы, так и депутаты Жогорку Кенеша, международные организации и доноры, которые оказали помощь.

По её словам, отчёты, которые были представлены неполные и по многим пунктам непонятные. Заместитель главы правительства заявила, что не указано местонахождение приобретённых 325 рециркуляторов, медоборудование не поставлено на баланс и не фиксировалось нужным образом, не указано какие расходные материалы были получены и сколько тест-систем поступило в регионы.

В связи с этим, Сурабалдиева отметила, что за такие случаи ответственные лица минздрава понесут дисциплинарную ответственность.