Туркменистан и ОЭСР рассмотрели развитие и применение искусственного интеллекта

Представители Меджлиса Туркменистана 2 декабря поучаствовали в онлайн-семинаре парламентского комитета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Главная тема встречи «Формирование законодательных основ развития и применения искусственного интеллекта (ИИ)». Об этом сообщает информиздание «Туркменистан — Золотой век».

В мероприятия также участвовали представители групп по разработке ИИ-систем в партнёрстве с Европейской службой парламентских исследований (ЕСПИ) и Европарламента по вопросам будущего науки и технологий, и делегации парламентариев ряда стран мира.

Участники вебинара обсудили работы в рамках глобальной парламентской платформы организации, инициативы парламентов государств в области искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий.

— Правовая основа ИИ должна разрабатываться с учётом законодательства, прав человека и демократических ценностей, — сказали зарубежные специалисты.

В этой связи отмечено, что определённое значение приобретает использование общих стандартов, в том числе гарантирующих надёжность, безопасность, доверенность ИИ-систем.

— Туркменистан исходит из своевременности принципов искусственного интеллекта, который должен служить глобальным целям — устойчивому социально-экономическому и экологичному развитию, благополучию людей, — отметили представители туркменского парламента.

В завершении собеседники рассмотрели возможности создания мировой парламентской сети по ИИ, влияние коронавируса на технологические отношения и другие.

Ранее сайт SNG.Today сообщал, что делегация ОЭСР во главе с директором департамента Евразии по экономическому сотрудничеству Вильямом Томсоном посетила туркменскую столицу. В ходе встречи с деловыми кругами гости отметили заинтересованность в изучении внутреннего рынка и роли в нём частного бизнеса.