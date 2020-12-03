В Туркменистане введён в строй комплекс для утилизации наркотиков

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 2 декабря открыл новый комплекс для утилизации наркотических и других средств. В рамках мероприятия он также принял участие в процессе сожжения психотропных веществ. Затем президент провёл выездное заседание госсовета безопасности, сообщает государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Данный объект находится на расстоянии 100 километров к северу от Ашхабада. Комплекс, состоящий из трёх открытых и крытых печей, предназначен для сожжения наркотиков, изъятых силовиками в ходе спецопераций. В рамках открытия было отмечено, что применяемые в этом процессе технологии безопасны как для человека, так и для окружающей среды.

Бердымухамедов лично сжёг несколько пакетов с контрабандой. Всего в ходе мероприятия в печи было отправлено 122,5 килограмма психотропных веществ.

В ходе совещания госсовета безопасности соответствующие чиновники предоставили Бердымухамедову отчёты относительно работы военных и правоохранительных органов за январь–ноябрь 2020 года. Особое внимание было уделено военной реформе, решению социальных вопросов военнослужащих и силовиков.

Напомним, что в Туркменистане ежегодно 26 июня в рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом проводятся акции по уничтожению изъятых психотропных веществ.