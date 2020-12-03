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Таджикистан и РФ усилят борьбу с терроризмом

  • 03.12.2020, 16:59,
  • Россия Криминал
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Таджикистан и РФ усилят борьбу с терроризмомЛидер Таджикистана Эмомали Рахмон 2 декабря принял участие в онлайн-заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. В рамках мероприятия был затронут широкий спектр вопросов дальнейшей работы организации. Особое внимание было уделено совместной борьбе с терроризмом и наркотиками, сообщает пресс-служба таджикского президента.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Таджикистан укрепят сотрудничество в соответствующем направлении. При этом он отметил, что республика выполняет особую роль в регионе в рамках сдерживания проникновения преступников и психотропных веществ из сопредельных государств.

Рахмон, в свою очередь, затронул тему создания единого списка организаций, которые признаны террористическими в формате ОДКБ. Он подчеркнул, что в Афганистане по-прежнему наблюдается нестабильная ситуация, которая может негативно сказаться на странах региона. В этой связи президент призвал все государства-члены ОДКБ расширить совместную борьбу с современными угрозами, в частности с преступной деятельностью.

Путин указал на эффективность дислокации 201-й военной базы России в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре. Напомним, что это крупнейший военный объект РФ за её пределами.





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