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Что вложил в формулу экономического успеха Туркменистана статус Нейтралитета?

Что вложил в формулу экономического успеха Туркменистана статус Нейтралитета?Глава Союза экономистов Туркменистана (СЭТ), член координационного совета Международного союза экономистов, кандидат экономических наук Юрий Аронский 3 декабря выступил на источнике CentralAsia.news. Он раскрыл стадии, благодаря которым стало возможным успешно и поступательно развиваться бывшей республике союза — Туркменистану. Эксперт отметил, что экономическое становление страны проходило параллельно с выверенным политическим маршрутом в статусе Нейтралитета.

В первую очередь аналитик отметил, что только обстановка мира и стабильности обуславливает быстрый экономический рост государства. В этом направлении, позитивный нейтралитет явился для Республики Туркменистан одним из ключевых факторов устойчивого развития и благополучия.

Эксперт напомнил, что до обретения независимости страна почти ничего самостоятельно не производила. А в настоящее время, помимо высококачественной нефтегазовой продукции промышленный конвейер государства выпускает огромный ассортимент товаров, способных удовлетворить самый привередливый спрос на внутренних и мировых рынках.

Аронский подчеркнул, что за годы нейтралитета в Туркменистане запущено ни много ни мало, а 2600 объектов производственно-технического и социально-культурного назначения. Успешно решена задача продовольственной безопасности. Помимо рекордных урожаев зерна, продуктивное развитие получили мясомолочное, птицеводческое и рыбное производства. Причём 95% продукции производится на частных площадках. Продукция, выпускаемая на туркменских предприятиях, разлетается как на внутренних, так и на внешних рынках.

Ученый акцентировал внимание и на том, что значимым конструктивным фактором нейтралитета как инструмента сотрудничества, стало решение многих региональных и глобальных задач. В этой связи, эксперт назвал реализацию масштабных проектов. Среди них, уже функционирующие железнодорожный коридор «Север-Юг», газопроводные магистрали в КНР и ИРИ, строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и прокладка железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

Экономист-международник констатировал, что, как и остальные постсоветские страны в 90-е годы прошлого века Туркменистан прошёл через глубокий экономический нокаут. Однако, своевременно проведённые социально-экономические реформы позволили республике стабилизировать экономику и реальные доходы населения, а после и встать на путь устойчивого роста. За 2007–2020 годы средний прирост ВВП поднялся до 10%, а это является весьма передовым показателем. По категории ВВП на душу населения, исходя из анализа Всемирного банка Туркменистан в 2001 году стал страной со средними доходами, а в 2012 году вошёл в компанию стран с высокими доходами.





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