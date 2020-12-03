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Президент России отметил важность оказания помощи пострадавшим в карабахском конфликте

  • 03.12.2020, 09:10,
  • В Мире + Европа Армения Россия Арцах
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Президент России отметил важность оказания помощи пострадавшим в карабахском конфликтеГлава Российской Федерации Владимир Путин 2 декабря в режиме видеоконференции провёл заседание Совета Коллективной Безопасности Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). В ходе заседания, официальные лица обсудили актуальную международную повестку, проблемы, связанные с регионами ряда стран. Об этом сообщает пресс-служба главы России.

В ходе переговоров, российский лидер напомнил о вспыхнувшем в сентябре вооружённом конфликте в зоне нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном.

Путин подчеркнул, что для прекращения всех боевых действий потребовались активные посреднические усилия России.

На данный момент, по словам главы России, трёхстороннее заявление лидеров трёх государств последовательно реализуется. Наблюдается полное прекращение всех боевых действий на территории Карабаха.

Также, президент отметил важность предоставления помощи пострадавшим в районе боевых действий, в том числе, оказания поддержки в решении гуманитарных проблем, которые связаны с возвращением беженцев.

Путин выразил заинтересованность в подключении к гуманитарным усилиям внешних партнёров по ОДКБ и СНГ.





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