Национальное собрание Франции 188 голосами практически единогласно признали независмость Республики Арцах

Национальное собрание Франции принял резолюции о срочной необходимости признания Нагорного Карабаха
Сегодня, через неделю после исторического решения Сената Франции о признании Республики Арцах
, Национальное собрание Франции 188 голосами за и 3 против приняло резолюцию, в которой подчеркивается настоятельная необходимость признания Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, в резолюции также подчеркивается размещение наемников из террористических группировок в Нагорном Карабахе при поддержке Турции и срыва Азербайджаном мирного процесса.
На прошлой неделе Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к признанию Арцаха и призывающую правительство признать независимость Арцаха.
Остается подпись президента Франции.
Напомним что ранее Сенат Франции признал независимость Республики Арцах
.
Французский Сенат сегодня проголосовал за резолюцию (Article 34-1),
представленную главами первых пяти крупнейших фракций, о необходимости
признания Республики Нагорного Карабаха. В резолюции содержится
обращение к правительству Франции «признать Республику Нагорный Карабах
».
Сенаторы потребовали также отвода азербайджанских военных сил с
территорий, занятых ими с момента начала военных действий 27 сентября.
«Шарль де Голль говорил: ''Франция не может быть Францией без
величия''. Сегодня именно парламент является воплощением этого величия,
поддерживая армян Нагорного Карабаха. Мы не смогли избежать войны,
сделаем же все, чтобы избежать бесчестия», - заявила сенатор Валери
Бойе, представляя резолюцию. СПАСИБО ФРАНЦИЯ!