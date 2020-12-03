Национальное собрание Франции 188 голосами практически единогласно признали независмость Республики Арцах

Национальное собрание Франции принял резолюции о срочной необходимости признания Нагорного Карабаха

На прошлой неделе Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к признанию Арцаха и призывающую правительство признать независимость Арцаха.

Остается подпись президента Франции.

«Шарль де Голль говорил: ''Франция не может быть Францией без величия''. Сегодня именно парламент является воплощением этого величия, поддерживая армян Нагорного Карабаха. Мы не смогли избежать войны, сделаем же все, чтобы избежать бесчестия», - заявила сенатор Валери Бойе, представляя резолюцию.

