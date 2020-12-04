Представители Молдовы и России рассмотрели возможности дальнейшего расширения двусторонних отношений

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 3 декабря провёл встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. В ходе переговоров, стороны обсудили важные вопросы, которые касаются перспектив дальнейшего расширения двусторонних отношений между странами в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Председатель исполнительной власти выразил благодарность российскому правительству за постоянно оказываемую поддержку в различных областях, в частности, за финансовую помощь и недавнюю поддержку, оказанную молдавским аграриям, которые пострадали в результате погодных условий.

Кроме того, стороны обсудили продление нескольких торгово-экономических контрактов между двумя странами, в том числе контракта на поставку природного газа в 2021 году.

В свою очередь, российский дипломат подчеркнул, что его государство заинтересовано в продолжении укрепления двусторонних отношений с Молдовой в торгово-экономической сфере.

По итогам встречи было отмечено, что Россия остаётся важным партнёром Молдовы, оказывая содействие в нескольких областях.