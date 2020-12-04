МИД Белоруссии заявил о контрпродуктивном последствии санкций

Руководитель дипломатического корпуса Белоруссии Владимир Макей 3 декабря выступил на 27 саммите Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ, прошедшем в онлайн-формате. В ходе своей речи, Макей актуализировал то, что метод санкций носит только контрпродуктивный характер, сообщает официальный источник МИД Беларуси.

В первую очередь представитель белорусской стороны указал на устранение в рамках ОБСЕ, существующего взаимного недоверия, блокового мышления, начать почитать суверенное равенство государств и не вмешиваться во внутренние дела. Глава МИДа Белоруссии заявил о недопустимости умышленного использования некоторыми государствами-участниками организации устаревших политизированных механизмов.

Владимир Макей заострил внимание участников на неприемлемости односторонних ограничительных мер, и отметил, что экономические санкции носят сугубо контрпродуктивный характер. Они никогда не достигают желаемых целей, а только лишь ещё больше ширят пропасть между странами, подчеркнул дипломат.

В канве послания, белорусский политик не забыл выделить и значимый вклад Беларуси в разрешение длительных конфликтов на политической территории ОБСЕ, усилия в борьбе с транснациональными угрозами и вызовами. В этом ракурсе, он призвал делегатов СМИД сфокусировать силы на конкретных проблемах безопасности и работать над выходом из глобального кризиса, в котором завязла авторитетная организация.