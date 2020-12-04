Глава Казахстана проинспектировал работу национального банка страны

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 3 декабря принял с докладом председателя национального банка Ерболата Досаева. В содержании отчёта банкир отразил основные показатели деятельности финансового учреждения за текущий период и рассказал о перспективных направлениях, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководитель банка представил президенту предварительные итоги реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев этого года. Рассказал о работе, направленной на восстановление сотрудничества на мировых финансовых рынках и деятельности в рамках глобальной программы развития платёжной системы Казахстана до 2025 года.

Другим немаловажным пунктом повестки встречи, стал отчёт о рабочем состоянии пенсионных активов и рассмотрение инициатив, ориентированных на качественное управление государственным долгом. Докладывая об исполнении ранее данных главой государства поручениях, Досаев проинформировал о переходе функционирования центробанка и финансового сектора на цифровые форматы работы.

По итогам представленной информации, Касым-Жомарт Токаев адресовал руководству финансово-экономического ведомства ряд прямых поручений.