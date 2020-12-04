Таджикистан и Катар расширят связи в сфере трудовой миграции

Власти Таджикистана и Катара намерены расширить двустороннее сотрудничество в области миграции. Особое внимание будет уделено условиям труда для соответствующих граждан. Тема была поднята 2 декабря в рамках заседания рабочей группы по реализации соглашения между правительствами стран, сообщает пресс-служба минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Собрание проходило под председательством замглавы госведомства Шахнозы Нодири. Стороны обменялись мнениями относительно стабилизации рынка труда и создания необходимых условий для комфортной работы таджикских мигрантов в Катаре.

Участники совещания также затронули тему организованной мобилизации соответствующих граждан. При этом была отмечена необходимость упрощения регистрации и оформления мигрантов. Кроме того, внимание было уделено защите прав, повышению языковых навыков и квалификации рабочих.

Катарские чиновники пригласили таджикистанцев в эмират для работы в строительной и туристической сферах, области социального обслуживания. Учитывая пандемию нового штамма коронавируса, госслужащие договорились в ближайшее время разработать двусторонний план действий.