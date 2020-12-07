Легкоатлетка из Киргизии завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио

Федерация лёгкой атлетики Узбекистана 6 декабря посредством публикации сообщила о том, что прошёл II Ташкентский международный марафон, ставший первый соревнованием для спортсменов после открытия квалификационного окна на Олимпийские Игры, которые пройдут в следующем году в городе Токио. Об этом сообщает пресс-служба федерации лёгкой атлетики Узбекистана.

В рамках сообщения было отмечено, что в ходе международного марафона кыргызстанка Мария Коробицкая стала победительницей, которая завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио.

Согласно представленной информации, кыргызстанка финишировала первой на классической дистанции 42 километра 195 метров. Ее результат составил 2 часа 26 минут 42 секунды, тогда как олимпийский норматив — 2 часа 29 минут 30 секунд.

Стоит добавить, что Мария Коробицкая стала шестой спортсменкой из Кыргызстана, которая завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио. Ранее лицензии завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азисбеков, легкоатлетка Дарья Маслова, бегунья Юлия Андреева и пловец Денис Петрашов.