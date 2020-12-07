Минздрав Туркменистана и Программа развития ООН запустили 3 новых проекта

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Программа развития ООН (ПРООН) запустили три новых проекта в области лечения инфекционных заболеваний. Документы были подписаны 6 декабря по случаю 25-й годовщины обретения страной статуса постоянного нейтралитета, сообщает пресс-служба ПРООН.

Реализация первого проекта включает приобретение товаров медназначения, предназначенных для борьбы с туберкулёзом и другими инфекционными заболеваниями. Программа рассчитана на 2021–2023 годы. Следующий проект будет ориентирован на борьбу с неинфекционными заболеваниями в период с 2021 по 2022 годы.

В рамках реализации третьей программы будет достигнута новая фаза партнёрства между Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, минздравом Туркменистана и ПРООН. Данный проект будет осуществляться в течение 2021–2024 годов.

Напомним, что 13 ноября на территории села Ызгант Геокдепинского этрапа Ахалского велаята президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл новую инфекционную больницу на 200 мест. Учреждение оснащено новейшим медицинским оборудованием.