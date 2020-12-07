Таджикская генпрокуратура задержала зампреда Социал-демократической партии

Против заместителя главы оппозиционной Социал-демократической партии (СДПТ) Таджикистана Махмурода Одинаева возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении сотрудника военкомата в городе Гиссар. По словам представителей госоргана, он был недоволен тем, что его сына незаконно призвали в армию. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Госслужащие отметили, что Одинаев прибыл в военкомат 29 октября вместе со своей женой и сыном. Там он поднял шум, стал угрожать и орать на сотрудников госведомства. При этом общественный порядок нарушался в течение 30-40 минут, отметили в генпрокуратуре.

Кроме того, он допустил насильственные действия и стал использовать нецензурную лексику в отношении представителей военкомата. Позже, 20 ноября, Одинаеву было предъявлено обвинение по статье № 237 УК. При этом он категорически отказывался общаться с сотрудниками прокуратуры.

После этого таджикскими правоохранительными органами было принято решение доставить чиновника в отделение министерства внутренних дел в принудительном порядке. Зампреда СДПТ задержали 5 декабря, при этом он предпринял попытку бегства.

Близкие и родные Одинаева утверждают, что он считался пропавшим с 20 ноября. Ранее, 16 ноября, на своей странице в Facebook он обратился к главе администрации Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой разрешить ему провести в центре столицы акцию протеста.