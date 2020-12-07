Эксперт назвал преимущества использования попутного нефтяного газа

В последние несколько лет наблюдается рост объёмов попутного нефтяного газа (ПНГ), используемого в качестве сырья в нефтехимической промышленности. Раньше ПНГ считался побочным продуктом добычи нефти, но сейчас потенциал его использования расширяется. О преимуществах применения нефтяного газа, в особенности в Туркменистане, 7 декабря в интервью ИА CentralAsia.news рассказал глава филиала компании Westport Trading Europe Limited в Ашхабаде Аллаберды Ильясов.

По его словам, ПНГ в будущем можно будет использовать для производства авиационного топлива, пропана и пропан-бутана автомобильного. Кроме того, такое топливо будет экологически чистым.

— Большая часть добываемого нефтяного газа сжигается или утилизируется, а это загрязняет окружающую среду. В ходе этого процесса также сгорают ценнейшие углеводороды, которые могут стать сырьём в нефтехимии и использоваться для промышленных нужд, — заявил Ильясов.

Эксперт также добавил, что государство может получить большие финансовые выгоды от экспорта ПНГ. Он отметил, что в этом направлении потенциалом обладает развитая газотранспортная инфраструктура Туркменистана.

— С середины 20 века развитые страны начали серьёзно ограничивать сжигание нефтяного газа. Экологичным способом утилизации ПНГ является его закачка обратно в пласт. Данный процесс также может повысить нефтеотдачу слоя. Ещё один вариант использования ПНГ — генерация электроэнергии путём направления углеводородов на газотурбинные и газопоршневые установки, — подчеркнул Ильясов.

Эксперт объяснил, что в результате переработки попутного нефтяного газа, можно получить фракцию, по своим свойствам близкую к сухому природному газу.

По словам представителя WTL, масштабные работы в соответствующем направлении сейчас проводятся на территории Туркменистана. В нефтегазовую отрасль страны для этого, как отметил Ильясов, внедряются высокоэффективные современные технологии.