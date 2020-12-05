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Состоялась встреча вице-премьера Армении с послом США

  • 05.12.2020, 11:50,
  • В Мире + Европа
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Состоялась встреча вице-премьера Армении с послом СШАВице-премьер-министр Армении Тигран Авинян 4 декабря провёл встречу с послом Соединённых Штатов Америки Линн Трейси. В ходе беседы официальные лица обсудили несколько важных вопросов, которые касаются двусторонних отношений. Кроме того, был обсуждён вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В свою очередь, заместитель главы правительства сообщил, что армянская сторона прилагает все усилия для преодоления гуманитарного кризиса.

При обсуждении темы обмена пленными вице-премьер отметил, что следует применить принцип «всех на всех». По его словам, армянская сторона делает все возможное для ускорения этого процесса.

Трейси поинтересовалась, как могут помочь этому Соединенные Штаты.

В этом контексте Авинян отметил важность увеличения объема помощи со стороны международных партнеров, в том числе и США.

Вместе с тем, собеседники обсудили вопросы инвестиционных программ, бизнес-среды и цифровизации в рамках двусторонней повестки сотрудничества.





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