7 декабря 1988 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории современной Армении.

❗️В 11 часов 41 минуту северные районы тогда еще Армянской ССР содрогнулись от удара стихии – разрушительного землетрясения, которое по месту эпицентра назовут Спитакским.❗️Жизнь более 25 тысяч человека оборвалась, десятки тысяч пострадали, сотни тысяч остались без крова.❗️Непосредственный эпицентр – село Налбанд и расположенный поблизости город Спитак были стерты с лица земли.❗️Второй и третий по величине и значению города республики, Ленинакан (ныне Гюмри) и Кировакан (ныне Ванадзор) сильно пострадали. Почти полностью были разрушены высотные здания, и именно это стало одной из причин большого числа погибших.❗️Землетрясение ощущалось в Ереване и Тбилиси, его зафиксировали сейсмические станции во всем мире.❗️Под завалами разрушенных городов оказались десятки тысяч людей. Были разрушены фабрики и заводы, школы, больницы, пострадала инфраструктура. Все республики СССР, иностранные государства поспешили на помощь пострадавшей Армении.❗️Ликвидация последствий землетрясения стоила жизни экипажам двух самолетов, советского и югославского, пытавшихся доставить гуманитарную помощь.❗️В расчистке завалов участвовали несколько тысяч солдат и офицеров советской армии.❗️Страшная трагедия заставила задуматься о создании специальных подразделений, которые впоследствии были организованы в МЧС.❗️Была начата программа активного восстановления пострадавших районов, но она остановилась с развалом СССР.❗️Большая часть потерявших жилье обеспечена квартирами. И, тем не менее, в Ширакской и Лорийской областях все еще несколько тысяч семей, проживающих в бараках и времянках.