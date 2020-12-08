В Молдове вступили в силу дополнительные противокоронавирусные ограничения

Глава правительства Молдовы Ион Кику 7 декабря возглавил заседание чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения, в ходе которого, члены заседания приняли постановление, предусматривающее некоторые дополнительные ограничения для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Отмечается, что с 8 декабря госучреждения будут работать в специальном режиме.

Согласно решению, министерства, госканцелярия, а также другие центральные органы, подведомственные правительству, публичные учреждения, госпредприятия и другие организуют специальный режим работы — с 07.30 до 16.00, с перерывом на обед на 30 минут.

Положение может пересматриваться комиссией с учётом эпидемиологической обстановки в стране.

Кроме того, учитывая принятое комиссией решение, с 7 декабря в Молдове рестораны, бары, столовые и кафе, расположенные на заправочных станциях, в аэропортах, международных портах и пунктах пересечения границы могут работать только с 7 утра до 10 вечера.